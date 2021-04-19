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56:59
الحصاد 2021/4/18
سلطت إيمان عياد في حصاد 2021/4/18 على حادث القطار شمال القاهرة وتسببه بمقتل 11 شخصا وإصابة 100 آخرين، كما بحثت تطورات المفاوضات الجارية في فيينا لإنهاء أزمة الملف النووي الإيراني،
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18/4/2021
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