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56:59

الحصاد 2021/4/18

سلطت إيمان عياد في حصاد 2021/4/18 على حادث القطار شمال القاهرة وتسببه بمقتل 11 شخصا وإصابة 100 آخرين، كما بحثت تطورات المفاوضات الجارية في فيينا لإنهاء أزمة الملف النووي الإيراني،
18/4/2021
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