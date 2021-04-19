02:10

استمرار الاجتماعات في فيينا لمناقشة رفع العقوبات الأميركية والعودة إلى الاتفاق النووي

قالت مصادر دبلوماسية إن مجموعات العمل المنبثقة عن مفاوضات أطراف الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، تواصل اجتماعاتها، وأضافت أن النقاش يتناول القضايا التقنية المتعلقة برفع العقوبات الأميركية.