search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
02:10
استمرار الاجتماعات في فيينا لمناقشة رفع العقوبات الأميركية والعودة إلى الاتفاق النووي
قالت مصادر دبلوماسية إن مجموعات العمل المنبثقة عن مفاوضات أطراف الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، تواصل اجتماعاتها، وأضافت أن النقاش يتناول القضايا التقنية المتعلقة برفع العقوبات الأميركية.
18/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
تونس.. مركز لعلاج وتأهيل المدمنين في قلب الطبيعة
play
02:25
يعملون في مهن مختلفة.. لاجئون أفارقة قرروا الاستقرار في ليبيا
play
02:16
تركيا.. وجبات إفطار للمحتاجين في بيوتهم
play
02:26
قصة شارع- الأشهر في الجزائر.. شارع ديدوش مراد
play
02:09
مقاطع حول هذه القصة
تونس.. مركز لعلاج وتأهيل المدمنين في قلب الطبيعة
play
02:25
يعملون في مهن مختلفة.. لاجئون أفارقة قرروا الاستقرار في ليبيا
play
02:16
تركيا.. وجبات إفطار للمحتاجين في بيوتهم
play
02:26
قصة شارع- الأشهر في الجزائر.. شارع ديدوش مراد
play
02:09
المزيد من التقارير الإخبارية
"وامعتصماه".. صرخة امرأة مسلمة هدت أسوار أعظم مدائن الروم
تونس.. مركز لعلاج وتأهيل المدمنين في قلب الطبيعة
يعملون في مهن مختلفة.. لاجئون أفارقة قرروا الاستقرار في ليبيا
تركيا.. وجبات إفطار للمحتاجين في بيوتهم
الأكثر قراءة
12 ناديا أوروبيا كبيرا يتزعمهم ريال مدريد يعلنون إطلاق دوري السوبر الانفصالي والفيفا يرفض
دوري السوبر الأوروبي الانفصالي.. بيريز وأنييلي يكشفان التفاصيل وبنك أميركي يعلن التمويل وبيان الفيفا يفتح الباب للاعبين
كورونا.. اللقاح متاح للجميع في أميركا وأوروبا تخفف القيود ودولتان ترفعان الحجر الصحي عن المسافرين
كريستيان ساهنر مؤلف كتاب “اعتناق الإسلام في عصر ما قبل الحداثة”: التحول القسري للإسلام نادر وحيوية الحضارة الإسلامية سببها امتزاج الشعوب