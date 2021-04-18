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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/18)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/18) تفاعل رواد منصات التواصل المصرية مع دعوات إنقاذ سوهاج بعد تفشي جائحة كورونا فيها، ورصدت اتهامات على منصات التواصل لمسلسل “الاختيار” بتزوير حقيقة فض اعتصام رابعة.
18/4/2021
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