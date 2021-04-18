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25:57
ما وراء الخبر- أنباء عن مباحثات إيرانية سعودية.. ماذا سيبحثان ولماذا الآن؟
سلط برنامج “ما وراء الخبر” بحلقته بتاريخ (2021/4/18) الضوء على الأنباء التي تحدثت عن مباحثات تجري في بغداد بين السعودية وإيران سعيا لحل الخلافات بينهما.
18/4/2021
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آخر تحديث: 18/4/2021
10:18 PM (مكة المكرمة)
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