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ما وراء الخبر- أنباء عن مباحثات إيرانية سعودية.. ماذا سيبحثان ولماذا الآن؟

سلط برنامج “ما وراء الخبر” بحلقته بتاريخ (2021/4/18) الضوء على الأنباء التي تحدثت عن مباحثات تجري في بغداد بين السعودية وإيران سعيا لحل الخلافات بينهما.
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202110:18 PM (مكة المكرمة)
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