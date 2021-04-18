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لبنان.. الفتوش بنكهة الغلاء

الفتوش -وهو الطبق الرئيسي على مائدة إفطار المسلمين في لبنان خلال رمضان- زادت تكلفة تحضيره 3 مرات عن العام الماضي، مما ينذر بحرمان كثير من العائلات من هذا الطبق.
18/4/2021
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