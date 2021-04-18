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قصة شارع- الأشهر في أميركا.. شارع بنسيلفانيا

شارع بنسيلفانيا في واشنطن بالولايات المتحدة شارع يربط بين البيت الأبيض ومبنى الكابيتول، حافل بالتاريخ السياسي ويصفه أميركيون بأنه الشارع الأهم في العالم.