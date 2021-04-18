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صناعة فوانيس رمضان في مصر

صناعة الفوانيس مهنة تضيء ليل رمضان في مصر، أم رباح صانعة فوانيس مصرية تمتهن الحرف اليدوية.. نتعرف على مسيرتها من الهواية حتى التصنيع.