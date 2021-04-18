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رغم ارتفاع حالات الوفيات في البرازيل بسبب كورونا.. بدء تخفيف إجراءات الإغلاق المشددة

بدأت ساوباولو تخفيف إجراءات الإغلاق المشددة تدريجياً بعد مرور شهر من إعلانها حالة الطوارئ ووقف الأعمال التجارية غير الأساسية في الولاية بالكامل في ظل أزمة صحيّة واقتصادية غير مسبوقة تعيشها البرازيل.