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تفاؤل الأطراف المشاركة في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

عبرت الأطراف المشاركة في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني عن تفاؤلها رغم استمرار الخلافات. وقال عباس عراقجي، كبير المفاوضين الايرانيين، يمكن البدء بالعمل على نص جديد يشمل رفع العقوبات.