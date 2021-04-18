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02:08

بين روسيا وأوكرانيا.. تصعيد دبلوماسي على إيقاع توتر حدودي

قالت الخارجية التشيكية إنها استدعت السفير الروسي لديها، وأبلغته بطرد 18 دبلوماسيا روسيا لاتهامهم بالتجسس. جاء ذلك بينما اتهمت روسيا دبلوماسيا أوكرانيا بمحاولة الحصول على معلومات سرية روسية.
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