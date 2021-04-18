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العراق.. ترميم معالم مدينة بابل القديمة بعد سنوات من الإهمال

بعد أن صنفتها اليونيسكو أحد مواقع التراث العالمي تواجه مدينة بابل التاريخية تحديات كثيرة مع تضرر جدرانها القديمة بفعل العوامل الطبيعية والإهمال، تقول الجهات الحكومية إنها تكافح لإعادة ترميمها.