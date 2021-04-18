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السودان يجدد دعوته لضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة قبل التعبئة الثانية

قالت وزيرة الخارجية السودانية إن موقف بلادها الثابت يتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة، وأبلغت الخرطوم مجلس الأمن الدولي بشأن التعقيدات التي تمر بها مفاوضات السد.