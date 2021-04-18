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الحصاد (2021/4/17)

تناول حسن جمول في الحصاد (2021/4/17) العناوين التالية: تفاؤل في مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني، وموسكو تعزز وجود السفن الحربية في البحر الأسود، ووفيات كورونا تتجاوز 3 ملايين.