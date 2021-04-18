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ارتفاع عدد قتلى ضحايا قطار مدينة طوخ المصرية إلى 16

أفادت وسائل إعلام مصرية بارتفاع عدد ضحايا حادث قطار مدينة طوخ -شمال القاهرة- إلى 16 قتيلا ونحو 100 جريح، وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السرعة الكبيرة للقطار هي سبب الحادث.