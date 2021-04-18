02:03

احتقان سياسي في الصومال بعد تمديد ولاية الرئيس وحكومته عامين إضافيين

تأزم المشهد السياسي في الصومال بعد قرار البرلمان تمديد ولاية الرئيس عامين إضافيين، وتوقيعه على تمديد ولايته وولاية حكومته، وأدخلت الخطوة البلاد في حالة توتر سياسي وتوجس أمني، في ظل غياب أي وساطة.