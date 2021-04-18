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إقليم كردستان العراق يشهد تزايدا في ما تعرف بـ"جرائم الشرف"

تشهد ما تعرف بـ”جرائم الشرف” زيادة في إقليم كردستان العراق بعد عام 2015، وتفاقمت هذه الجرائم نتيجة تأزم الوضع الاقتصادي والانفتاح الذي أثر بشكل واضح في تماسك الأسر.