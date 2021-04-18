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02:46
أثار مخاوف واشنطن وأوروبا.. مشروع لنقل الغاز الروسي لدول أوروبية
لا تخف الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى مخاوفها من أن تتمكن روسيا من زيادة نفوذها بالقارة الأوروبية، بعد بدء العمل بمشروع “السيل الشمالي2” الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى كل من ألمانيا والسويد
17/4/2021
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