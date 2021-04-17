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يوم الأسير الفلسطيني

يحيي الفلسطينيون في 17 أبريل/نيسان من كل عام يوم الأسير الفلسطيني. وتأتي الذكرى هذا العام بينما حرمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين من الزيارات؛ بحجة مكافحة فيروس كورونا.