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نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/4/17

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/4/17) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواص الاجتماعي، وكان في مقدمتها الغضب الفلسطيني والعربي من تهنئة الإمارات إسرائيل بما يسمى عيد الاستقلال.