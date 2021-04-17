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21:59
نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/4/17
رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/4/17) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواص الاجتماعي، وكان في مقدمتها الغضب الفلسطيني والعربي من تهنئة الإمارات إسرائيل بما يسمى عيد الاستقلال.
17/4/2021
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