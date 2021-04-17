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نحو 100 قتيل في معارك مأرب اليمنية خلال يومين

قالت مصادر عسكرية إن المعارك التي تشهدها مأرب اليمنية تسببت في مقتل نحو 100 شخص من القوات الحكومية اليمنية والحوثيين خلال يومين. في الوقت الذي كشفت فيه واشنطن عن جهود لإعادة إطلاق محادث سياسية.