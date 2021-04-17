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موريتانيا.. أكاديميات كرة القدم

ارتفعت بشكل ملحوظ نسبة الأطفال المنتظمين في دورات تدريبية بالأكاديميات الخاصة لكرة القدم التي تنتشر بكثرة في العاصمة نواكشوط. ويشارك الأطفال في مسابقات لاكتشاف المهارات والمواهب.