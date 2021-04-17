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مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا بين مرضى الفشل الكلوي في تعز اليمنية

تتزايد المخاوف بين مرضى الفشل الكلوي في مدينة تعز اليمنية مع تفشي فيروس كورونا بعد وفاة مريضين بالفيروس وإصابة عدد من العاملين في مركز علاج أمراض الكلى بالمدينة.