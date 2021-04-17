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قصة شارع- الأشهر في إثيوبيا.. شارع بياسا

بياسا اسم شارع في العاصمة أديس أبابا. كثير من معالمه مرتبطة بحقبة الاستعمار الإيطالي لإثيوبيا في ثلاثينيات القرن الماضي، بياسا يعني الساحة أو الميدان باللغة الإيطالية.