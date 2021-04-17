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فوق السلطة 229 – رمضان كريم.. بلا سياسة

تناولت حلقة (2021/4/16) العناوين التالية: فرنسا تعود للأرقام العربية والعرب يستخدمون الهندية، بائع الشاي على أرصفة العراق بزي التخرج الجامعي، جامعة إيطالية تخرج دكتورا بعمر 96 سنة.