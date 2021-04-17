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فلسطين 1920.. فيلم يوثق مقومات الحياة الفلسطينية قبل النكبة

فلسطين 1920.. وثائقي يستعرض التاريخ الفلسطيني قبل 100عام، ويعد وثيقة هامة يبين مقومات الدولة الفلسطينية في تلك الفترة ويقوض المزاعم الإسرائيلية التي تقول بأن فلسطين كانت أرضا بلا شعب.