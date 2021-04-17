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فرنسا وألمانيا تدعوان روسيا إلى سحب قواتها من شبه جزيرة القرم

دعا كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل روسيا إلى سحب قواتها من شبه جزيرة القرم والحدود الأوكرانية.
17/4/2021
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