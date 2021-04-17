02:03

طفل فلسطيني يتعايش مع مرضه بالقوة والإرادة

بعزيمة وإرادة قوية، يسعى الطفل الفلسطيني مالك الزيناتي من مدينة غزة لأن يتعايش مع مرض النزف الوراثي، أو الهيموفيليا، الذي أصابه منذ الولادة. وهو اضطراب وراثي نادر لا يحدث فيه تجلط الدم بشكل صحيح.