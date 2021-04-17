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سباق الأخبار- الأمير فيليب شخصية الأسبوع ومهاجمة "نطنز" حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا لقب شخصية الأسبوع، ما منح الهجوم الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية الإيرانية لقب حدث الأسبوع الأبرز.