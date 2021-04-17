البث الحي
47:42

سباق الأخبار- الأمير فيليب شخصية الأسبوع ومهاجمة "نطنز" حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا لقب شخصية الأسبوع، ما منح الهجوم الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية الإيرانية لقب حدث الأسبوع الأبرز.
17/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فوق السلطة 229 – رمضان كريم.. بلا سياسة

25:06
(الجزيرة)

حياة ذكية.. تعرف على مواصفات أفضل حاسوب للألعاب

19:53
(الجزيرة)

فوق السلطة 228– أصغر من انقلاب

25:26
(الجزيرة)

حباة ذكية.. تعرف على هاتف شاومي الجديد

21:58
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فوق السلطة 229 – رمضان كريم.. بلا سياسة

25:06
(الجزيرة)

حياة ذكية.. تعرف على مواصفات أفضل حاسوب للألعاب

19:53
(الجزيرة)

فوق السلطة 228– أصغر من انقلاب

25:26
(الجزيرة)

حباة ذكية.. تعرف على هاتف شاومي الجديد

21:58
المزيد من أخرى

فوق السلطة 229 – رمضان كريم.. بلا سياسة

(الجزيرة)

فرنسا تعود للأرقام العربية والعرب يستخدمون الهندية

(الجزيرة)

حياة ذكية.. تعرف على مواصفات أفضل حاسوب للألعاب

(الجزيرة)

تعرف على أقوى حاسوب محمول للألعاب في العالم

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لماذا حاولت واشنطن رشوة طياري المقاتلات الروسية ميغ-15؟

عدد من طائرات ميغ-15 في إحدى حظائر الطائرات بألبانيا (رويترز)

فرانشيسكا فتاة إيطالية اعتنقت الإسلام.. حولت المحنة إلى منحة لتقوية قيمة الصبر

فرانشيسكا قضت أول تجربة لها مع رمضان بالعاصمة الرباط عام 2016 (الجزيرة)

"الاختيار 2" يعيد مأساة فض رابعة لواجهة المشهد ويجدد الانقسام بالشارع المصري

مئات المصريين راحوا ضحية الفض الدموي لاعتصام رابعة العدوية (مواقع التواصل)

عالم تركي يعمل على دواء يقضي على كورونا خلال 48 ساعة