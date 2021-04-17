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رد روسيا على الولايات المتحدة بطرد 10 دبلوماسيين أميركيين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الكرملين عرض على السفير الأميركي في موسكو مغادرة البلاد لإجراء مشاورات مع إدارته، وأكد أن بلاده ستطرد 10 دبلوماسيين أميركيين ردا بالمثل على التصرف الأميركي.