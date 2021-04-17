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ترقب تشييع جنازة فيليب زوج ملكة بريطانيا إلى مثواه الأخير

يشيع اليوم السبت في لندن جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير. ومنذ وفاة زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية -قبل أسبوع- تصاعد الجدل بشأن الجنازة، وخصوصا من سيحضرها ومن سيغيب؟