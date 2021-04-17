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اليابان.. إستراتيجية التعامل مع كورونا طوعا لا كرها

اتبعت اليابان نهجاً مختلفاً عن كثير من الدول في مكافحة تفشي فيروس كورونا. وقد تميز النموذج الياباني بمطالبة الناس بالامتثال بشكل طوعي للإجراءات الوقائية من انتشار الفيروس.