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06:27
الحاجة مزيونة ورحلة فقدان البصر والرفقة في زيارات الأسرى بسجون الاحتلال
الحاجة مزيونة ورحلة فقدان البصر والرفقة في زيارات الأسرى بسجون الاحتلال
17/4/2021
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