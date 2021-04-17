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اختتام قمة أميركية يابانية وإطلاق مبادرة شراكة إستراتيجية

اُختتمت في الولايات المتحدة قمة أميركية يابانية تركزت على العلاقات الثنائية والأوضاع في شرق آسيا، وفي مقدمتها مواجهة تمدد النفوذ الصيني والحد من برنامج التسلح الكوري الشمالي.