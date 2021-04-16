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02:08
ليبيا.. أجواء رمضان في ظل تسوية سياسية
ينقل أحمد خليفة أجواء العاصمة الليبية طرابلس حيث يحيي الليبيون ليالي رمضان في ظل أجواء تسوية سياسية أنهت انقساما حكوميا دام عدة سنوات.
16/4/2021
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