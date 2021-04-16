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ليبيا.. أجواء رمضان في ظل تسوية سياسية

ينقل أحمد خليفة أجواء العاصمة الليبية طرابلس حيث يحيي الليبيون ليالي رمضان في ظل أجواء تسوية سياسية أنهت انقساما حكوميا دام عدة سنوات.