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قصة شارع- الأشهر في لبنان.. شارع الحمرا

يعتبر شارع الحمرا أحد أهم المعالم الشهيرة في العاصمة اللبنانية بيروت، ولطالما كان ملتقى للمثقفين والسياسيين اللبنانيين والعرب. وفي الغالب، لا بد لزائر لبنان أن يعرّج على هذا الشارع لشهرته.