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جراء ضعف الإقبال على الاستئجار.. انخفاض قيمة العقارات في نيويورك

أثرت جائحة كورونا في الولايات المتحدة على أسعار العقارات. ففي نيويورك، انخفضت قيمة العقارات بنحو 25%، جراء تراجع الإقبال على استئجار العقارات التجارية في مانهاتن.