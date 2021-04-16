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03:08
تقرير أميركي: الصين وروسيا تهديد للأمن القومي
قال التقرير السنوي لتقييم المخاطر إن الصين تسعى لأن تصبح قوة عالمية، معتبرا ذلك التهديد الأكبر للأمن القومي الأميركي، في حين تشكل جهود روسيا لتقويض النفوذ الأميركي تحديا أيضا.
15/4/2021
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