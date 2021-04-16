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تركيا والبحيرات الطبيعية

تحتوي تركيا على أكثر من 50 بحيرة طبيعية وعشرات البحيرات الناتجة عن السدود المنتشرة في البلاد. ويتعرض عدد كبير منها للتجمد خلال فصل الشتاء، وتتحول هذه البحيرات مقصداً للمتنزهين طلباً للمتعة والاسترخاء.