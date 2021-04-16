02:20

بروز ظاهرة ما يعرف بالترحال السياسي في المغرب

تبرز ظاهرة ما يعرف بالترحال السياسي بالمغرب، وتبدو أغلب الأحزاب السياسية رافضة لهذه الظاهرة، إلا أن هذا الرفض لا يمنعها من أن تستقبل بالأحضان من يطرق أبواب مقراتها تعزيزا لفرص تصدرها المشهد الانتخابي.