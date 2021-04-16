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اليمن.. اكتشاف مقبرة أثرية في وادي حضرموت

أعلنت السلطات اليمنية العثور على مقبرة أثرية في وادي حضرموت يقدر عمرها بنحو 2500 عام، ويأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه تراث اليمن من السرقة والتهريب إلى الخارج.