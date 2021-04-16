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56:35

الحصاد (2021/4/15)

ناقشت إيمان عياد في الحصاد (2021/4/15) العديد من القضايا، وكان من أبرزها: جلسة في مجلس الأمن تشهد تحذيرات من استمرار المعارك وتدهور الوضع الإنساني في اليمن.
15/4/2021
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