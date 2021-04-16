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التوتر بين روسيا وأوكرانيا

يعرض محمد الزيبق تفاصيل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا ومناطق الاشتباكات، حيث حذرت الخارجية الروسية من تداعيات قيام حلف النيتو، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.