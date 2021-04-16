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إيران تعلن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب من منشأة نطنز

أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن إيران حصلت على أول إنتاج من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز النووية.
16/4/2021
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