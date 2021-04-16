search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
02:28
إيران تعلن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب من منشأة نطنز
أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن إيران حصلت على أول إنتاج من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز النووية.
16/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
نحو 100 قتيل في معارك مأرب اليمنية خلال يومين
play
02:43
ما وراء الخبر- إيران تنفذ وعدها بإنتاج 60% من اليورانيوم المخصب.. ماذا عن محادثات فيينا؟
play
26:49
الشريعة والحياة في رمضان- فضل مراد: الإسلام جاء ليغير واقع المرأة وليكرمها
play
49:42
فوق السلطة 229 – رمضان كريم.. بلا سياسة
play
25:06
مقاطع حول هذه القصة
نحو 100 قتيل في معارك مأرب اليمنية خلال يومين
play
02:43
ما وراء الخبر- إيران تنفذ وعدها بإنتاج 60% من اليورانيوم المخصب.. ماذا عن محادثات فيينا؟
play
26:49
الشريعة والحياة في رمضان- فضل مراد: الإسلام جاء ليغير واقع المرأة وليكرمها
play
49:42
فوق السلطة 229 – رمضان كريم.. بلا سياسة
play
25:06
المزيد من البرامج
نحو 100 قتيل في معارك مأرب اليمنية خلال يومين
ما وراء الخبر- إيران تنفذ وعدها بإنتاج 60% من اليورانيوم المخصب.. ماذا عن محادثات فيينا؟
الشريعة والحياة في رمضان- فضل مراد: الإسلام جاء ليغير واقع المرأة وليكرمها
فوق السلطة 229 – رمضان كريم.. بلا سياسة
الأكثر قراءة
ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الأرز؟
شاهد.. شاب عراقي لا ينام منذ 20 عاما أكثر من 10 إلى 15 دقيقة فقط
براءة “سيدة المحكمة” تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر
المعماري سنان.. عبقرية جندي عثماني سبق عصره