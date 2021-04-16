02:37

إسرائيل تقيد الوصول إلى الأقصى المبارك في رمضان

حالت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والحواجز العسكرية دون وصول آلاف الفلسطينيين إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، واشترط الاحتلال حصولهم على جرعتي اللقاح لكورونا.