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من ضمنها طرد دبلوماسيين روس.. واشنطن تفرض مزيدا من العقوبات على موسكو

أعلنت الإدارة الأميركية فرض مزيد من العقوبات على موسكو، وذلك عقابا لها على تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والهجوم الإلكتروني الذي شنته على مؤسسات أميركية حيوية،.