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02:38
لقاح كورونا.. مخاوف تفرض تساؤلات حول آلية الاعتماد
ظهر لقاح كورونا للحماية من فيروس كورونا، لكن مع توالي حملات التلقيح أسبوعا بعد آخر بدأت المشاكل: نقص في عدد الجرعات المتوفرة، وخِشية من آثار جانبية محتملة.
14/4/2021
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