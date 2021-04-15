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لقاح كورونا.. مخاوف تفرض تساؤلات حول آلية الاعتماد

ظهر لقاح كورونا للحماية من فيروس كورونا، لكن مع توالي حملات التلقيح أسبوعا بعد آخر بدأت المشاكل: نقص في عدد الجرعات المتوفرة، وخِشية من آثار جانبية محتملة.