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02:34
قرية شوشحلة.. قصة صراع مستمر للفلسطينيين للحفاظ على أرض الأجداد
ضطر معظم سكان قرية “شوشحلة” -قرب مدينة بيت لحم- إلى تركها والانتقال إلى القرى المجاورة بعد حرب عام 1967. وفي تسعينيات القرن الماضي بدأت عودة العائلات إليها.
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15/4/2021
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