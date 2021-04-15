02:09

تعرف على مسار الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان

لم يتجاوز عدد القوات الأميركية في أفغانستان حتى العام 2008 أكثر من 30 ألف جندي، لكن تم تقليص العدد في عهد الرئيسين الأميركيين بارك أوباما ودونالد ترامب.