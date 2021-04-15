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بيكو دو باتمان.. شارع فريد من نوعه في البرازيل

شارع بيكو دو باتمان زقاق صغير في أحد أحياء ساوباولو في البرازيل، كان شارعا عاديا إلى أن سكنه طلاب جامعيون في ثمانينيات القرن الماضي، ليصبح من أكثر شوارع البرازيل شهرة.. كيف ذلك؟