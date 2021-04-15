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الولايات المتحدة تعلن سحب قواتها من أفغانستان بحلول سبتمبر

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن بدء عملية سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول الأول من مايو/أيار، على أن تُكمل انسحابها في الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول.